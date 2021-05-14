Пекин, , 03:27 — REGNUM Сектор логистики в области электронной коммерции Китая отчитался об умеренном росте в апреле, согласно отраслевому опросу, совместно проведенному Китайской федерацией логистики и закупок и гигантом электронной коммерции JD.com, сообщает агентство Синьхуа.

Индекс, отслеживающий логистическую деятельность в сфере электронной коммерции, вырос до 111 пунктов в прошлом месяце по сравнению с 109,4 пункта в марте, показали данные опроса. Общий спрос на логистику в сфере электронной коммерции снизился за этот период, при этом субиндекс, отслеживающий общий объем бизнеса, составил 127,8 пункта, что на 0,3 пункта меньше, чем в предыдущем месяце.

Спрос на электронную торговлю в сельских районах сохранил свои темпы роста, при этом субиндекс, отслеживающий логистику электронной торговли в этих регионах, составил 129,1 пункта, что на 3,6 пункта больше, чем в марте.