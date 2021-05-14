Магадан, , 03:33 — REGNUM Минвостокразвития совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Минтрансом РФ усовершенствуют дальневосточную программу субсидирования авиаперелётов — уже разрабатывается решение, которое позволит покупать субсидированные билеты онлайн, на сайте авиакомпаний, без посещения офиса или касс. Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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Продажи авиабилетов должны быть простыми и удобными для пассажиров.

«Авиаперевозчики смогут в автоматическом режиме убедиться в наличии у пассажира оснований для приобретения субсидированного билета. Также предлагаем сместить вектор выделения субсидий по программе межрегиональных перевозок в сторону Дальнего Востока, где большая часть маршрутов не имеет альтернативы авиационному сообщению. Сейчас на ДФО приходится всего 30% от объёма субсидий на межрегиональные маршруты», — цитирует Алексея Чекункова 14 мая пресс-служба правительства Магаданской области.

Задачу повысить транспортную доступность Дальнего Востока поставил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, цена билетов на авиарейсы в некоторые города России увеличилась на 15−120% по сравнению с прошлым годом.