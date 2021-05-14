Москва, 28 мая, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Полковник запаса, военный обозреватель Геннадий Алёхин высказал мнение о том, что ВСУ в ближайшее время перейдут в наступление и будут использовать корпуса, которые проходили обучение в странах НАТО. Об этом 28 мая сообщило URA. RU.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«По моим сведениям, два-три корпуса, которые готовили, в том числе в странах НАТО последние несколько месяцев, уже прибыли для наступления», — приводит издание его слова.

По его данным, эти корпуса будут использовать после потери Артёмовска.

«Они перейдут в наступление в ближайшее время», — такое мнение высказал военный обозреватель, добавив, что главные удары, по его мнению, будут наноситься со стороны Донбасса.

Он напомнил, что освобождение Россией Артёмовска стало большим ударом для Украины.

«Оттуда вышли потрёпанные части. Между прочим, там была задействована 21-я бригада ВСУ. После потери Артёмовска они хотят ударить с другой стороны. По приграничным территориям, например по Белгороду, — это для отвлечения внимания. Основные будут по линии Донбасской дуги», — отметил офицер.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поздравил бойцов отрядов «Вагнер» и подразделений Вооружённых сил России с освобождением Артёмовска. Российские силы полностью установили контроль над Артёмовском 20 мая в 12:00 мск. Операция по взятию Артёмовска длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года. В Артёмовске была перемолота превосходящая по численности огромная группировка ВСУ. Остатки обороняющихся бежали.

Военный эксперт из Луганской Народной Республики полковник Виталий Киселёв заявил, что безвозвратные потери украинской армии в боях за Соледар и Артёмовск составили около 40 тыс. человек.