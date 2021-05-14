Подгорица, , 01:52 — REGNUM Участие в международных проектах в рамках программ, организация летних и зимних школ и лагерей — это лишь некоторые из проектов, над которыми будут работать министерства образования Сербии и Черногории, заявила министр образования, науки, культуры и спорта Черногории Весна Братич 13 мая после встречи с своим сербские коллегой Бранко Ружичем в Белграде. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Братич подчеркнула, что она убеждена, что, разделяя культурное пространство двух стран, они разделяют колоссальное богатство, которое обе страны вместе должны защищать и беречь.

«Поэтому я рада, что у меня была возможность побеседовать с г-ном Ружичем о совместных стратегиях действий и программах сотрудничества. Лучшие отношения, не хорошие, а лучшие отношения являются приоритетом, и это позиция, которой мы решительно придерживаемся», — отметила Братич.