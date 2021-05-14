Ростов-на-Дону, , 00:27 — REGNUM В Ростове-на-Дону продолжается строительство крытого футбольного манежа. Объект, рассчитанный на 1069 зрителей, появится на базе областного училища олимпийского резерва.

«Строительная готовность объекта — 42%. Работы ведутся в графике. Подрядная организация уже выполнила усиление грунтов, устройство фундаментов, каркаса здания и кровли из металлоконструкций. В настоящее время производятся работы по утеплению кровли, монтажу системы вентиляции, установке витражей, подшивке потолка утеплителем, устройству перегородок», — уточнил заместитель главы донского минстроя Денис Орлов.

Работы ведутся в рамках реализации федеральной программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Стоимость возведения спортивного объекта составляет 393,46 млн рублей. Это на 6 млн рублей больше, чем заявлялось ранее. Срок сдачи арены — конец апреля 2022 года.

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