Лос-Анджелес, США, , 23:16 — REGNUM Кинокомпания Focus Features назвала дату премьеры нового фильма Оскара Айзека The Card Counter. Об этом 13 мая сообщил портал Screen Rant.

Название картины можно перевести как «Счётчик карт», в кинотеатрах США её начнут показывать 10 сентября 2021 года. В качестве режиссёра проекта выступил Пол Шредер («Дневник пастыря», «Американский жиголо», «Изгоняющий дьявола: Приквел «).

Сюжет нового триллера расскажет об истории мести. Оскар Айзек исполнит роль профессионального игрока в карты по имени Телл, который пытается забыть своё прошлое. С ним связывается молодой человек (Тай Шеридан), он просит главного героя помочь ему отомстить военному, роль которого исполнит Уиллем Дефо.

Напомним, Оскар Айзек исполнил роль пилота По Дэмерона в финальной трилогии космической саги «Звёздные войны».

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