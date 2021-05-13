Москва, , 22:51 — REGNUM Безопасность религиозных объектов Сербской православной церкви и православных верующих в Косово и Метохии должны обеспечивать Силы для Косово и гражданское международное присутствие в крае, прежде всего миссия ЕС в области верховенства закона, которые обладают соответствующими мандатами ООН. Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 13 мая, комментируя по просьбе корреспондента ИА REGNUM факты участившихся в последнее время нападений на православные церкви в Косово и Метохии.

Мария Захарова © ИА REGNUM

«Решительно осуждаем продолжающиеся на протяжении многих лет инциденты насилия со стороны косовоалбанских радикалов в отношении сербов, в отношении православных святынь. Всё это наглядно демонстрирует несостоятельность косовской квазигосударственности и превращение края в криминальную черную дыру на карте Европы, о чём мы тоже неоднократно говорили», — сказала российский дипломат.

Напомним, что 11 мая епархия Рашско-Призренская Сербской православной церкви распространила сообщение, в котором выражается глубокая озабоченность из-за участившихся в последнее время нападений на религиозные объекты СПЦ на территории Косово и Метохии. В сообщении подчеркивается, что нападения на сербские православные храмы в южном крае имеют этническую и религиозную подоплеку.