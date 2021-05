Вашингтон, , 22:43 — REGNUM В рамках программы Play at Home PlayStation раздаст виртуальные валюту и предметы в нескольких видеоиграх. Об этом 13 мая сообщил портал Eurogamer.

Начиная с 17 мая 2021 года на подарки могут рассчитывать геймеры, играющие в Brawlhalla, Destruction AllStars, MLB The Show 21, NBA 2K21, Rocket League, Rogue Company, World of Tanks, World of Warships и Warframe.

С 21 мая к акции присоединится Call of Duty: Warzone, игроки смогут получить в ней пять жетонов удвоения опыта. Стоит отметить, что для того, чтобы получить виртуальные ценности геймерам нужно будет сделать соответствующий запрос. Акция продлится до 7 июня 2021 года.

Напомним, в апреле 2021 года PlayStation раздала бесплатно участникам Play at Home несколько видеоигр. Завтра, 14 мая 2021-го заканчивается раздача Horizon Zero Dawn.

