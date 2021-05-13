Баку, 13 мая 2021, 22:07 — REGNUM Переговоры с целью нормализации ситуации на армяно-азербайджанской границе ведут пограничники двух республик, сообщили 13 мая в пресс-службе МИД Азербайджана.
Азербайджанское ведомство уточнило, что переговоры с пограничниками Армении ведёт руководство пограничной службы Азербайджана, которое находится в районе Сюникской области с 12 мая.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, армянская сторона обвинила азербайджанскую армию в незаконном пересечении границы в Сюникской области Армении в районе Чёрного озера накануне, 12 мая.
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