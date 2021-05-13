Киев, 13 мая, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Сегодня, 13 мая, правительством Украины был подписан контракт на 12 месяцев с новым председателем правления энергетической госкомпании «Нафтогаз» Юрием Витренко.

НАК «Нафтогаз Украины»

Об этом заявил глава офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак на встрече с послами «Большой семерки», Швеции и ЕС.

Вместе с тем Ермак пообещал западным дипломатам, что следующего руководителя «Нафтогаза» будут выбирать на прозрачном конкурсе, который стартует через 6 месяцев.

Также он прокомментировал послам ситуацию с набсоветом компании, заявив, что на встрече с участием министров всему наблюдательному совету предложено остаться работать под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым председателем правления НАК «Нафтогаз». Предполагается, что нынешний состав набсовета будет работать до проведения нового прозрачного конкурса.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Украины приняло решение о смене руководства госкомпании «Нафтогаз» 28 апреля в обход наблюдательного совета. Формальным поводом для кадровых решений стали убытки в 19 млрд грн. по итогам прошлого года. Накануне послы стран G7 в очередной раз выразили властям Украины свою обеспокоенность тем, что до сих пор не решен вопрос работы наблюдательного совета после смены руководителя «Нафтогаза». Запад крайне критически воспринял решения властей Украины о смене главы «Нафтогаза» в обход наблюдательного совета, соответствующий комментарий в ходе визита в Киев дал и госсекретарь США Энтони Блинкен.