Киев, , 17:28 — REGNUM Послы стран G7 в очередной раз выразили властям Украины свою обеспокоенность тем, что до сих пор не решен вопрос работы наблюдательного совета госкомпании «Нафтогаз Украины» после смены её руководителя.

Соответствующее заявление обнародовано 12 мая.

Послы отмечают, что правительство Украины как главный акционер «Нафтогаза» и наблюдательный совет компании до сих пор не достигли согласованного решения, которое позволит нынешнему совету выполнять свои обязанности. Дипломаты требуют от Киева «быстро решить этот вопрос таким образом, чтобы отображать заявленную приверженность международным стандартам корпоративного управления».

ИА REGNUM напоминает, что правительство Украины приняло решение о смене руководства госкомпании «Нафтогаз» 28 апреля. Формальным поводом для кадровых решений стали убытки в 19 млрд грн по итогам прошлого года.

30 апреля все члены наблюдательного совета «Нафтогаза» подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий, которые вступят в силу 14 мая. 5 мая члены правления выступили с очередным заявлением, в котором призвали правительство урегулировать ситуацию с наблюдательным советом компании. Урегулировать данную ситуацию от Киева требовали и «главные партнеры» в США.