Ижевск, 13 мая, 2021, 21:07 — ИА Регнум. В Удмуртии в период с 13 мая по 1 июня вводится запрет на посещение лесов гражданами, а также ограничение въезда автомобилей. Соответствующее решение принято минприроды республики в связи с установлением в лесах особого противопожарного режима и высокого класса пожарной опасности, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Камиль Писсарро. Опушка леса. 1878

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Так, в указанный период запрет будет действовать на части территорий Алнашского, Вавожского, Воткинского, Глазовского, Граховского, Дебесского, Завьяловского, Камбарского, Каракулинского, Кезского, Кизнерского, Красногорского, Можгинского, Сарапульского, Селтинского, Игринского, Увинского, Шарканского, Яганского (Малопургинский район) и Якшур-Бодьинского лесничеств.

Предполагается запрет прогулок, массовых мероприятий в лесах, а также посещение лесных массивов с целью сбора грибов, ягод, трав.

В случае нарушений штраф составит от 4 тыс. рублей для физических лиц до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного сезона в республике произошло 39 лесных пожаров, площадь возгораний в целом составила около 41 гектара. За сутки с 10 по 11 мая в регионе произошло три лесных пожара на территориях Шарканского и Воткинского лесничеств. Общая площадь возгорания составила около 1 гектара.

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