Токио, 13 мая, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Олимпийские и Параолимпийские игры 2020 года в Токио состоятся и пройдут, как и было запланировано, с 23 июля по 8 августа 2021 года. Об этом 13 мая сообщает Синьхуа, ссылаясь на информацию о разговоре премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга с бывшим губернатором префектуры Тиба Кэнсаку Моритой, распространенную агентством NHK.

Олимпийские игры в Токио в 2020

При этом японская сторона настаивает, что проведение Олимпиады становится возможным ввиду вакцинации.

Острота данного вопроса связана с выступлением Ё. Суга в парламенте 10 мая, где он напомнил, что никогда не ставил Олимпиаду на первое место, вперед вопросов здоровья населения. Внимание китайских СМИ к данному вопросу связано с предстоящим проведением в Пекине XXII зимней Олимпиады 2022 года.