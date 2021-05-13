Москва, 13 мая 2021, 19:05 — REGNUM Очередная русофобская инициатива президента Латвии Эгилса Левитса отрицательно скажется прежде всего на латвийских гражданах, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 13 мая.
Комментируя недавнее заявление Левитса, который призвал латвийское правительство законодательно «искоренить» сохраняющиеся на рынке труда республики требования к знанию русского языка, поскольку такие требования якобы «затрудняют реализацию планов многих людей по трудоустройству и не способствуют формированию сплоченного общества», Захарова отметила:
Российский дипломат обратила внимание латвийского руководителя на то, что в ООН рекомендовали Риге «исправить дискриминационную ситуацию по языковому, национальному и этническому признакам, в том числе жёсткие языковые требования при приёме на работу, особенно в госсекторе».
Но не только в ООН, но и в Европе не приветствуют языковую политику Риги: скорректировать её рекомендуют Совет Европы и ОБСЕ.
Так, верховный комиссар по делам нацменьшинств ОБСЕ считает, что полный переход школ нацменьшинств на преподавание на латышском языке «уводит Латвию от сложившейся в стране двуязычной модели образования, хорошо выполнявшей свои функции и основанной на Гаагских рекомендациях о правах нацменьшинств на образование». Подытожив сказанное, Захарова заявила:
Она назвала политику нынешних латвийских властей дорогой к «дальнейшему росту этнической напряжённости».
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