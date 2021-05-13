Москва, , 19:05 — REGNUM Очередная русофобская инициатива президента Латвии Эгилса Левитса отрицательно скажется прежде всего на латвийских гражданах, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 13 мая.

Президент Латвии Эгилс Левитс Saeima

Комментируя недавнее заявление Левитса, который призвал латвийское правительство законодательно «искоренить» сохраняющиеся на рынке труда республики требования к знанию русского языка, поскольку такие требования якобы «затрудняют реализацию планов многих людей по трудоустройству и не способствуют формированию сплоченного общества», Захарова отметила:

«Хочется задать Э. Левитсу простой вопрос: читал ли он многочисленные рекомендации профильных международных организаций и экспертов?»

Российский дипломат обратила внимание латвийского руководителя на то, что в ООН рекомендовали Риге «исправить дискриминационную ситуацию по языковому, национальному и этническому признакам, в том числе жёсткие языковые требования при приёме на работу, особенно в госсекторе».

Но не только в ООН, но и в Европе не приветствуют языковую политику Риги: скорректировать её рекомендуют Совет Европы и ОБСЕ.

Так, верховный комиссар по делам нацменьшинств ОБСЕ считает, что полный переход школ нацменьшинств на преподавание на латышском языке «уводит Латвию от сложившейся в стране двуязычной модели образования, хорошо выполнявшей свои функции и основанной на Гаагских рекомендациях о правах нацменьшинств на образование». Подытожив сказанное, Захарова заявила:

«Однако, судя по «боевому» настрою латвийского руководителя, он предпочёл игнорировать эти заключения, навязывая для нелатышского населения своей страны политику разъединения и изоляции».

Она назвала политику нынешних латвийских властей дорогой к «дальнейшему росту этнической напряжённости».

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