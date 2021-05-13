Вашингтон, , 20:47 — REGNUM Американская компания Colonial Pipeline, подвергшаяся кибератаке, выплатила выкуп хакерам в размере $5 млн в криптовалюте, сообщает 13 мая Bloomberg со ссылкой на источники.

Оказывается, что компания заплатила хакерам из Восточной Европы почти $5 млн еще в пятницу, 7 мая, в день атаки.

Уточняется, что деньги были переведены через нескольких часов после того, как система компании подверглась атаке. После этого хакеры предоставили инструменты для восстановления компьютерной системы компании.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм рассказал, что перезапуск нефтепровода компании прошел в ночь с 12 на 13 мая и работа должна наладиться к концу выходных.

ИА REGNUM напоминает, компания Colonial Pipeline ранее сообщила, что не намерена платить выкуп хакерам. Об этом 13 мая написала газета The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники.

По их сведениям, сейчас оператор крупнейшего в США трубопровода занимается восстановлением данных из резервных систем или заново создаёт их. Поэтому в руководстве Colonial Pipeline не видят необходимости платить выкуп злоумышленникам, пишет издание.

Напомним, что кибератака на информационные системы компании была осуществлена при помощи вируса. В Федеральном бюро расследований (ФБР) США считают, что к блокированию трубопроводной системы причастна хакерская группа DarkSide.