Москва, 13 мая, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Россия настаивает на своём особом праве на использование Северного морского пути, так как он практически на всем протяжении проходит либо в российских территориальных водах, либо в экономической зоне РФ, заявил 13 мая командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге, прошедшем на борту атомного ракетного крейсера «Петр Великий».

Минобороны России Александр Моисеев

Об этом было заявлено на фоне активного обсуждения в мире вопроса «свободы навигации» по Северному морского пути.

«Позиция Российской Федерации в этом вопросе неоднократно высказывалась руководством государства, в том числе руководством военного ведомства. Суть ее заключается в том, что Севморпуть практически везде пролегает либо в российских территориальных водах, либо в экономической зоне страны, находится в сложных ледовых условиях, что требует организации безопасного плавания. Поэтому Россия настаивает на особом порядке использования данной коммуникации», — сказал адмирал Моисеев.

Напомним, из-за таяния арктических льдов Северный морской путь всё более освобождается для судоходства. По сравнению с традиционными торговыми морскими путями из Азии в Европу Севморпуть почти в два раза короче, что дает ему несравнимое конкурентное преимущество.