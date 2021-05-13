Манчестер, Великобритания, , 18:37 — REGNUM 13 мая в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги по футболу 2020/21 «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент после 35-ти сыгранных матчей и с 70-ю набранными очками, «Манчестер Юнайтед» идет на второй позиции в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 57-ю очками идет четырьмя строчками ниже.

Матч первого круга «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (19-й тур АПЛ) завершился со счетом 0:0. В последний раз команды встречались 24 января в матче четвертого раунда Кубка Англии. Игра завершилась победой «манкунианцев» со счетом 3:2. Забитыми мячами отметились Мейсон Гринвуд, Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш. Оба гола «мерсисайдцев» забил Мохаммед Салах.

В матче не смогут принять участие семь игроков основного состава «мерсисайдцев»: Вирджил ван Дейк, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Джозеф Гомес, Джордан Хендерсон, Озан Кабак и Дивок Ориги.