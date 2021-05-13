Санкт-Петербург, , 19:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге 12 мая на 90-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова. Более 30 лет своей жизни она посвятила служению Александринскому театру. Об утрате 13 мая сообщили в пресс-службе театра.

Пресс-служба Александринского театра.

На сцену этого театра Крейлис-Петрова пришла в 1980 году уже сложившимся зрелым мастером, а ушла из труппы в 2011 году, но навсегда осталась в плеяде корифеев Александринской сцены.

Многие годы актриса была известна как автор-исполнитель своих фельетонов, монологов, скетчей, как участник множества концертов. До прихода в Александринский театр в творческой биографии Киры Александровны Крейлис-Петровой — более 70 ролей, созданных на сцене ТЮЗа им. А.А.Брянцева, работа в театре Балтийского флота, на Сахалине — в Областном драматическом театре, в лениградском МДТ и в Театре Эстрады.

«В последние годы сотрудничала с Продюсерским центром «Театр Дом», — говорится в сообщении. — Блистательная комедийная актриса, выпускница Школы-студи МХАТ, Кира Крейлис-Петрова была любима зрителями, благодаря также и множеству ролей, созданных в кино».

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным, близким и коллегам Киры Крейлис-Петровой от имени депутатов городского парламента.

«Ушла из жизни замечательная актриса, ветеран петербургской сцены, всю свою жизнь посвятившая развитию отечественной культуры», — заявил спикер.