Кали, Колумбия, , 18:12 — REGNUM После третьей недели протестов против налоговой реформы в Колумбии, жители Кали столкнулись с дефицитом бензина и продовольствия. Об этом 13 мая сообщает BBC со ссылкой на местные телеканалы.

Из-за протестов были заблокированы некоторые дороги, ведущие в город Кали, и под удар попала доставка продуктов и других товаров.

«Некоторые запасы ограничены, а другие вовсе закончились», — сообщил мэр города Джордж Иван Оспина и добавил, что город зависит от других регионов в вопросе поставок.

Торговцы на одном из рынков рассказали о дефиците картофеля. В тоже время, на другом рынке сообщили о недавно доставленной партии, но подняли цены на 30% выше обычного.

Напомним, с 28 апреля, дня начала протестов в Колумбии, погибли 42 человека, среди них сотрудник полиции, сообщают местные правоохранительные органы.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что демонстранты предприняли попытку штурма здания Капитолия в Боготе, где шло заседание представителей верхней и нижней палат Конгресса.