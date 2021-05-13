Нью-Йорк, США, 13 мая 2021, 16:37 — REGNUM На Netflix состоялась премьера четвёртого сезона аниме-сериала Castlevania. Об этом сообщается на официальной странице сервиса.
Все 10 эпизодов шоу доступны на Netflix с русскими субтитрами. Четвёртый сезон станет для Castlevania финальным.
ИА REGNUM напоминает, что Castlevania — это аниме-адаптация одноимённой видеоигры. Премьера первого сезона состоялась в 2017 году.
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