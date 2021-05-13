Новосибирск, , 16:36 — REGNUM Арестован подозреваемый в нападении на экс-депутата горсовета Новосибирска и начальника главного управления благоустройства и озеленения Ивана Митряшина. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Новосибирский районный суд.

«13 мая 2021 года Новосибирским районным судом Новосибирской области рассмотрено ходатайство старшего следователя следственного отдела по городу Обь СУ СК РФ по Новосибирской области об избрании меры пресечения в отношении Александра Д., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ, — говорится на сайте суда. — Согласно представленным в суд материалам, в ходе предварительного следствия установлено, что в вечернее время Александр Д. и потерпевший распивали спиртные напитки, между ними произошёл конфликт, Александр Д. нанёс потерпевшему удары руками и ножом, в результате чего потерпевший скончался в больнице».

Подозреваемый заключён под стражу на два месяца — до 11 июля 2021 года. Постановление не вступило в законную силу.

Ранее и сообщало, что в Новосибирске был убит бывший депутат горсовета и экс-начальник главного управления благоустройства и озеленения Иван Митряшин.

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