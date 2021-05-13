Бишкек, 13 мая, 2021, 16:15 — ИА Регнум. За январь — март 2021 года работающие за рубежом трудовые мигранты перевели в Киргизию более $542,9 млн (около 40,2 млрд рублей). Об этом говорится в материалах Национального банка республики.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

Общая сумма денежных переводов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась сразу на 22,3% или на $99,2 млн (7,35 млрд рублей).

Наибольший объем переводов приходится на март текущего года — киргизстанцы перечислили на родину $214,3 млн (около 15,87 млрд рублей), что на 48,8% или на $70,3 млн (5,2 млрд рублей) больше прошлогоднего показателя.

При этом свыше 97% суммы денежных переводов киргизские мигранты перечислили из России — около $528,8 млн (39,15 млрд рублей).