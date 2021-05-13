Москва, , 16:10 — REGNUM В 2021 году рост экономики РФ будет ближе к 4%, но потом она не сможет расти быстрее 2% в год. Об этом 13 мая заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, выступая на расширенном заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина.

«Правительство, если вы посмотрите последний прогноз министерства экономического развития, закладывает более низкие темпы роста, чем закладывает Банк России, — сказал Тремасов. — В этом году рост будет ближе к 4%. Это во многом восстановительный рост. Повышенным он останется и в следующем году. Но потом, скорее всего, без каких-то серьезных преобразований и увеличения инвестиционной активности мы не сможем расти быстрее 2%. Два процента — это то, на что можно ориентироваться в долгосрочном плане».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковал ЦБ РФ за ужесточение денежно-кредитной политики.