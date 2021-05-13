Москва, 13 мая, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Рубль 13 мая на Московской бирже укрепляется, двигаясь вопреки внешнему фону и биржевому настрою, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Доллар стоит 74,25 руб. и может колебаться в пределах 74−75 руб. Евро торгуется по 89,75 руб. и способен оставаться в коридоре 89,70−90,50 руб. краткосрочно.

Отсутствие реакций рубля на провал цены на нефть еще раз подтверждает мысль о том, что в рублевых парах разыгрывается сугубо локальная история в определенных интересах.

Интересно и то, что сейчас доллар выглядит вполне сильным на мировом валютном рынке, но не в паре с рублем.

Нефть днем 13 мая заметно дешевеет и торгуется по $68 за баррель Brent. В случае пробоя $67 продавцы направятся к $66,65», — считает эксперт.

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