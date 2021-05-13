Нейпьидо, , 16:01 — REGNUM Мьянманские буддийские монахи, на протяжении десятков лет выступавшие против военного правления, теперь расколоты из-за февральского переворота. Некоторые религиозные лидеры встали на защиту новой власти, говорится в материале агентстваFrance-Presse.

Монахи пополняют ряды протестующих, которые выходят на улицы Мьянмы каждый день. Такое поведение противоречит правилам представителей духовенства, которым не следует участвовать в политической деятельности.

Так, 44-летний монах Шве Ох Саядо, скрывающийся по монастырям от арестов, заявил, что готов вместе с народом участвовать в революции, хотя для этого ему придётся отказаться от ранее выбранного служения. По данным местных правозащитников, около десяти монахов уже арестованы.

Вместе с тем внутри духовенства образовалась жёсткая провоенная фракция. Эти буддисты видят в военном правительстве защиту от постепенной исламской экспансии. Монах-ультранацоналист Пармаукха, которого ранее арестовывали за разжигание ненависти к мусульманскому меньшинству рохинджа, считает, что оппозиция во главе с бывшим государственным советником Аун Сан Су Чжи доведёт страну «до исчезновения».

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