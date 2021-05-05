Брюссель, , 23:53 — REGNUM Министры иностранных дел стран группы семи (G7) осудили военный переворот в Мьянме. Об этом говорится в документе, принятого по итогам очной встречи глав МИД стран G7.

«Мы самым решительным образом осуждаем военный переворот в Мьянме, — говорится в документе. — Мы призываем военных немедленно прекратить чрезвычайное положение, восстановить подачу электроэнергии и освободить всех произвольно задержанных».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент Индонезии Джоко Видодо и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Мьянме. Они обратились к сторонам противостояния с призывом незамедлительно начать диалог, чтобы добиться мира и стабильности.

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