Брюссель, 5 мая 2021, 23:53 — REGNUM Министры иностранных дел стран группы семи (G7) осудили военный переворот в Мьянме. Об этом говорится в документе, принятого по итогам очной встречи глав МИД стран G7.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент Индонезии Джоко Видодо и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Мьянме. Они обратились к сторонам противостояния с призывом незамедлительно начать диалог, чтобы добиться мира и стабильности.
Читайте подробнее: Главы Индонезии и Германии обсудили ситуацию в Мьянме