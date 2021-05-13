Казань, 13 мая, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов 13 мая доложил президенту РФ Владимиру Путину о предпринятых мерах после трагических событий в казанской гимназии.

President.tatarstan.ru Александр Бастрыкин и Рустам Минниханов возлагают цветы к мемориалу у гимназии №175

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Минниханов также поблагодарил главу государства за оперативную помощь по организации всех спасательных действий и заявил, что планирует встретиться лично с семьями погибших.

«Каждый день будут встречи, я сам планирую встречи с семьями погибших. Наши банки откликнулись, они готовы решить проблемы, если есть кредиты или еще какие-либо обязательства», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Татарии должны «смотреть шире» на вопросы оказания поддержки семьям пострадавших в результате стрельбы в казанской школе.

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