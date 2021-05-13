Санкт-Петербург, 13 мая, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Театрализованные представления, квесты, концерты и «звучащие» экспонаты — музеи Ленинградской области подготовили более ста мероприятий в «Ночь музеев», которая пройдет 15 мая. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Музей-панорама «Прорыв» в Кировском районе Ленобласти

Специальные программы подготовили музей-усадьба «Приютино» во Всеволожске, музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске, музей «Кобона: Дорога Жизни» в деревне Кобона, Музей истории города Шлиссельбурга, Тосненский историко-краеведческий музей.

Для посетителей распахнет двери Музей «А.В. Суворов в Новой Ладоге», Лодейнопольский историко-краеведческий музей, Подпорожский историко-краеведческий музей, Пикалевский краеведческий музей, Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей, Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине, Киришский историко-краеведческий музей, Музей истории города Волхова.

Жителей и гостей Ленинградской области ждут музей-усадьба «Суйда», музей «Домик няни А.С. Пушкина», музей «Дом станционного смотрителя», Музей-усадьба «Рождествено», Лужский историко-краеведческий музей, Музей-усадьба Н.К. Рериха, Кингисеппский историко-краеведческий музей, Сланцевский историко-краеведческий музей, Ивангородский музей, музей «Копорская крепость» Сосновоборский художественный музей современного искусства и музей-крепость «Корела».