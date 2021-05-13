Москва, 13 мая, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве «Русского ипотечного банка» конкурсный управляющий продал с торгов крупный земельный участок. Надел площадью 104 тыс. кв. м ушел с молотка за 450 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Проданный участок предназначен для строительства многоквартирных домов и находится в 9,5 км от МКАД, вблизи деревни Столбово. Вырученные средства поступят в конкурсную массу.

Напомним, банк остался без лицензии в ноябре 2018 года. Банкротом компания стала в марте 2019 года. На апрель 2021 года у нее установлены долги перед 926 кредиторами на общую сумму 7,7 млрд рублей. Компания была учреждена в 1992 году. К моменту отзыва лицензии по размеру активов она занимала 179-е место в РФ.