Архангельск, 13 мая, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Архангельской области число безработных за год выросло более чем на семь тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Архстате.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

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По данным ведомства, к 1 апреля 2021 года официально зарегистрированы в органах службы занятости населения в качестве безработных 16,1 тысяч человек, или 3% к численности рабочей силы.

«По сравнению с 1 апреля 2020 года численность безработных граждан увеличилась на 7,2 тысяч человек или на 81,2%», — сообщили в Архстате.

По данным статистики, число безработных в регионе превысило число свободных рабочих мест — на одну вакансию приходится 1,5 безработных.

Как сообщало ИА REGNUM, число зарегистрированных безработных в России, по данным Минтруда, в апреле 2021 года составило 1,63 млн человек.