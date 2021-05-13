Екатеринбург, , 15:29 — REGNUM Парк «Зелёная роща» в центральной части Екатеринбурга был обработан от клещей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

В течение двух дней после обработки нельзя поднимать предметы с обработанной поверхности земли, напоминают в мэрии. Кроме того, не стоит мыть питомцев после их выгуливания в парке.

«Облачившись в костюмы с респираторами и защитными очками, специалисты провели дезинфекцию всей парковой территории», — так описали процесс акарицидной обработки в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе обработали от клещей центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского.

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