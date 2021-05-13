Ново-Огарево, Московская область, 13 мая, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Правительство должно подключиться к механизму финансовых выплат пострадавшим в результате инцидента в школе в Казани. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Лидия Нечаева ИА Красная Весна Здание гимназии №175 в Казани

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«Наш долг — поддержать семьи тех, кто оказался жертвой. Выплаты из регионального бюджета уже начаты — прошу правительство подключиться. Все учащиеся и сотрудники гимназии испытали шок, особенно тяжело пережили дети, и они нуждаются в специальной реабилитации», — сказал Путин.

По его словам, и учителя, и все сотрудники образовательного учреждения в Казани «действовали мужественно, героически, спасали детей как родных, закрывали собой — как делала учительница английского языка»: «Многие учителя стояли у входов в классы и были готовы защищать учеников, затем помогали выбраться из гимназии. Никто не покинул гимназии — все исполнили свой долг. Прошу внести предложение о представлении к государственным наградам учителей и других сотрудников гимназии».