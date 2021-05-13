Новосибирск, , 14:11 — REGNUM Мэрия Новосибирска запустила опрос «о стремительно ворвавшихся в городскую среду электросамокатах». На муниципальном портале города уточняется, что с 13 по 23 мая каждый новосибирец может выразить свое мнение об этом виде электротранспорта.

Прокат электросамокатов Pulux11

«Опрос размещён на двух независимых платформах обратной связи: муниципальном портале города Новосибирска и портале «Госуслуги», — отметили в городской администрации.

В опросе приняли участие уже 53 человека. Из них 41,51% одобряют появление сервисов по аренде электросамокатов в Новосибирске, 49,06% — не одобряют. Пользоваться самокатом для передвижения по городу готовы 33,96% и 62,27% — не готовы.

Основные минусы использования самоката, по мнению участников опроса: они мешают передвижению людей на тротуаре (80,33%), не хватает инфраструктуры для комфортной езды (72,13%), это опасно, легко получить травму или покалечить пешеходов (70,49%).