Москва, , 14:02 — REGNUM Встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем проведет 13 мая председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.

«13 мая состоится встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что данная встреча состоится в Совете Федерации и начнется в 17:30.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем, что попытки некоторых западных стран продвигать свои односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов выработки решений являются опасными.