Ярославль, 13 мая, 2021, 13:57 — ИА Регнум. 13 мая в Ярославскую область поступила первая партия новой вакцины от COVID-19 — ЭпиВакКорона. Об этом в социальных сетях рассказал директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов.

Вакцина

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Всего в регион привезли 1620 доз вакцины, этого хватит, чтобы привить 810 человек.

«Новость, которую многие ждали. У нас поступила новая вакцина в регион, она прошла все документы по лицензированию и все документы по оформлению — это ЭпиВакКорона. Пока небольшое количество, но оно будет нарастать», — сказал Василий Тубашов.

Первую партию равномерно распределили по больницам Ярославля, Рыбинска, Переславля, Ростова и Углича. Для иммунизации «ЭпиВакКороной» также нужно сделать две прививки.