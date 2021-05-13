Москва, 13 мая, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Правительство России предлагает ввести дополнительное регулирование для рыболовства, направленное на защиту китов и дельфинов. Об этом 13 мая сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Дельфин

Он напомнил о событиях в Приморье, где в одной из бухт содержались в неволе сотни белух и косаток. После вмешательства президента тогда началась работа по корректировке законодательства в этой сфере.

Мишустин напомнил, что требования к ловле китов и дельфинов ранее были ужесточены. Новый законопроект вводит дополнительное регулирование для промышленного и прибрежного рыболовства, запрещая добычу.

«Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления», — пояснил глава правительства.