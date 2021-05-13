Афины , , 12:36 — REGNUM Встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии, одним из лидеров белорусской оппозиции Светланой Тихановской провела 13 мая президент Греции Катерина Сакелларопулу. Об этом 13 мая сообщает администрация греческого президента.

Уточняется, что Тихановская, которая приехала в Грецию по приглашению главы МИД страны Никоса Дендиаса, проинформировала Сакелларопулу о ситуации в Белоруссии.

«Сакелларопулу выразила надежду на скорейшее разрешение кризиса в Белоруссии, отметив узы дружбы, объединяющие два народа», — также говорится в сообщении.