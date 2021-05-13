Екатеринбург, , 12:30 — REGNUM Следователи инициировали проверку по факту смерти 31-летнего мужчины в одном из магазинов Екатеринбурга, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Гражданину внезапно стало плохо. Очевидцы попытались самостоятельно помочь мужчине и одновременно с этим вызвали скорую помощь. Однако спасти человека не удалось.

Следователи предполагают, что смерть произошла из-за приступа имевшегося у умершего заболевания. В СКР проверят, все ли меры помощи были приняты сотрудниками «скорой». Проводится судмедэкспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отдали под суд врача роддома после гибели роженицы.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале врача будут судить за гибель роженицы