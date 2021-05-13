Москва, , 12:28 — REGNUM Несистемная оппозиция в России сама себя уничтожила. Об этом 13 мая заявил основатель компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска на заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Радикальная оппозиция совершила самоподрыв. Мы видим, что её нет. Ближайшие три года у власти развязаны руки», — сказал Дерипаска.

Это в свою очередь создаёт определённую предсказуемость развития событий и для предпринимательского сообщества.

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