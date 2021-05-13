Москва, , 12:22 — REGNUM Ассоциация туроператоров России опубликовала список стран, в которые могут поехать российские туристы во время пандемии коронавируса. Таблица разрешённых для въезда стран представлена на сайте АТОР.

В таблице собраны условия и правила въезда туристов из России в 101 страну мира. Отражены данные об открытии авиасообщений, о странах, в которых не нужно предъявлять ПЦР-тест и т. д.

Сведения взяты с официальных сайтов посольств, министерств и ведомств зарубежных стран. В АТОР отметили, что данные в таблице будут обновляться еженедельно по мере поступления свежей информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены на туристические услуги в России в 2021 году могут вырасти в среднем как минимум на 10—15%.

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