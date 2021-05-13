Грозный, , 11:56 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов заплатить любой гонорар Хабибу Нурмагомедову за поединок с бойцом клуба «Ахмат». Об этом 13 мая он сказал во время прямого эфира в Instagram.

«Если Хабиб выступит в «Ахмате», то я готов дать любые деньги и посмотреть, порвёт ли он в «Ахмате» любого», — сказал Кадыров.

Он добавил, что в UFC Хабиб стал стопроцентным чемпионом, но сомневается, сможет ли он сделать это в «Ахмате.

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после того, как защитил чемпионский титул, победив американца Джастина Гэтжи.

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