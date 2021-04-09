Москва, , 13:04 — REGNUM Боец легчайшего веса АСА Шамиль Шахбулатов оценил перспективы экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова начать играть в российском футболе. Об этом 9 апреля сообщает «Матч ТВ».

«На мой взгляд, Хабиб мог бы спокойно играть на уровне РПЛ. … Не думаю, что у него были бы проблемы. Если быть честным, уровень чемпионата России довольно низкий. Считаю, что у российских футболистов нет мотивации. … Когда ты смотришь матчи РПЛ, складывается впечатление, что большая часть игроков просто отбывает номер», — заявил Шахбулатов.

«Не поймите меня неправильно, я люблю смотреть футбол и регулярно это делаю. Скажем, та же АПЛ приносит настоящее удовольствие, — добавил он.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в 2020 г. Ранее заявлял, что хотел бы попробовать себя в футболе.