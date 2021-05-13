Турин, Италия, , 11:20 — REGNUM Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил свой 100-й гол за клуб. 12 мая он отличился в матче Серии А с «Сассуоло».

Как сообщает Opta Paolo, 36-летний Роналду стал первым футболистом в истории «Ювентуса», который смог забить 100 голов за клуб за три сезона. Ранее у игроков туринского клуба на это уходило минимум четыре сезона.

Напомним, Роналду играет за «Ювентус» с 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 42 матчах за клуб во всех турнирах, и забил 35 голов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ювентус» обыграл «Сассуоло» в матче 36-го тура Серии А со счётом 3:1.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ювентус» обыграл «Сассуоло» в матче Серии А