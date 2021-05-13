Москва, , 11:19 — REGNUM Жители РФ продолжают компенсировать падение уровня жизни с помощью кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал данные о том, что в России увеличилась доля жителей, которые должны и банкам, и МФО.

«Проблема давнишняя, и обострилась она лет восемь назад вместе с очередным кризисом, когда падение доходов населения стало сопровождаться ростом закредитованности, — сказал Комолов. — Еще несколько лет назад был публичный спор между Орешкиным и Набиуллиной по поводу проблемы роста закредитованности. И тогда мнения разделились. Набиуллина считала (и, вероятно, считает до сих пор), что все нормально, что доля кредитной нагрузки в экономике очень низка — население РФ тратит порядка 10% доходов на выплату процентов по кредиту, а в США это значение больше 80%. Но важен не сам размер кредита, а тенденция. И тенденция удручающая — очень быстро растет это значение последние годы».

И, кроме того, как подчеркнул Комолов, важна пропорция в распределении кредитной нагрузки.

«На что в первую очередь берут кредит граждане России? Если американцы преимущественно берут ипотечный кредит (это 80% всех кредитов), то в России ипотека занимает меньше половины. А остальная доля приходится на текущее потребление, — сказал Комолов. — На свадьбу, на ремонт, на автомобиль. Это говорит о том, что наше население с помощью кредита компенсирует низкий уровень жизни. А это плохой сигнал».

Также экономист отметил, что в России резко обострилась проблема перекредитования, когда новые кредиты берутся на погашение старых займов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист Андрей Колганов не исключил того, что в 2021 году в России продолжит расти количество граждан, имеющих просроченные кредиты.

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