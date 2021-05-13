Москва, , 11:07 — REGNUM Боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Сосновский приговорён к 8,5 года колонии. Об этом 13 мая сообщила глава пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Подельники Сосновского также получили реальные сроки лишения свободы.

«Суд приговорил Маматкулова к девяти годам и шести месяцам лишения свободы, Сосновского и Гладкова — к восьми годам и шести месяцам», — цитирует Нефедову ТАСС.

Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Также она добавила, что ещё двое, Козлов и Салахотдинов, получили четыре года колонии общего режима.

В октябре 2019 года преступники в Москве похитили бизнесмена и отвезли его в офис, где угрожали убийством и требовали отказаться от требования долга в 400 тыс. рублей с их общей знакомой. Потерпевший смог сбежать, когда похитители вышли из помещения, после чего он обратился в полицию.

Сосновский в 2014 году победил нокаутом Александра Емельяненко. В 2018 году он дебютировал в UFC. Всего на его счету 11 побед и ни одного поражения. Другой фигурант дела, Руслан Маматкулов, был замглавы федерации бокса Московской области.

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