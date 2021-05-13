Москва, , 11:02 — REGNUM Россия занимает первое место в мире по запасам природных ресурсов, считают 52% граждан. А по мнению 41%, РФ находится в десятке самых богатых стран, приводит данные ВЦИОМ.

На лидирующих позициях в рейтинге экспортных товаров, которыми гордятся российские граждане: нефть (33%), газ (30%), древесина (15%), военная техника и вооружение (14%) и зерно (7%).

Сведения о запасах природных богатств России чаще вызывают у респондентов положительные эмоции (44%), реже — отрицательные (24%). Безразличны к информации о запасах страны 25% граждан.

Телефонный опрос проведён 15 апреля 2021 года среди1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что запасов нефти в России при текущем уровне добычи хватит на 59 лет, природного газа — на 103 года.

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