Владикавказ, , 10:44 — REGNUM В Северной Осетии отправили в отставку мэра столицы региона Тамерлана Фарниева. Решение о досрочном прекращении полномочий приняла городская дума. Исполняющим обязанности мэра назначен первый заместитель главы Алан Коцоев.

За отставку сити-менеджера Владикавказа депутаты проголосовали в его отсутствие. Сам Фарниев на заседании совета местного самоуправления не присутствовал.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мэр Владикавказа Тамерлан Фарниевнаписал заявление о добровольном уходе с поста градоначальника еще в апреле 2021 года. Причину своего решения он не уточнил. Он проработал в должности мэра всего два года.

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