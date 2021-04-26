Владикавказ, , 08:37 — REGNUM В Северной Осетии произошли кадровые перемены в руководстве города Владикавказа. Написал заявление об отставке глава города Тамерлан Фарниев. В пресс-службе городской администрации эту информацию подтвердили.

Известно, что временно исполнять обязанности главы столицы Северной Осетии будет первый заместитель руководителя администрации Алан Коцоев.

На посту градоначальника Тамерлан Фарниев проработал всего полтора года. Его избрали на должность мэра в ноябре 2019 года. За Фарниева проголосовали все 28 депутатов горсобрания. Он сменил на посту главы администрации Бориса Албегова.

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