Рабат, , 09:49 — REGNUM Королевство Марокко не приемлет любых нарушений в отношении правового статуса Иерусалима и расположенной в городе мечети Аль-Акса, заявил марокканский премьер-министр Саад ад-Дин аль-Османи во время выступления в столице страны Рабате.

Он высказался против нарушений, которые подрывают «законные права братского палестинского народа и его стремление к свободе и независимости». Так аль-Османи прокомментировал обострение конфликта между Палестиной и Израилем.

Марокканский премьер назвал неприемлемыми действия израильских властей в районе Иерусалима Шейх-Джаррах. Из этого района систематически планируют перемещать жителей.

Аль-Османи подчеркнул, что Марокко привержено созданию независимого палестинского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт между Палестиной и Израилем обострился после столкновений палестинцев с израильскими силовиками, которые в свою очередь, начались после решения израильских властей выселить арабские семьи из домов в квартале Шейх-Джаррах. Этими домами еврейские поселенцы владели до 1948 года.