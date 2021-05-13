Москва, 13 мая, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Мы обсуждаем жадность производителей и ретейлеров — и, разумеется, за дело, сообщил в своем телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский, комментируя слова главы российского правительства Михаила Мишустина. Также он привёл конкретный пример:

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

43,7 млрд рублей, прибыль до налогообложения — 24,3 млрд рублей. Знаете, сколько составили расходы по налогу на прибыль? 26,8 миллиона (не миллиардов) рублей — 0,06% от валовой прибыли, или 0,1% от прибыли до налогообложения. Самозанятые с их «грабительскими» 4% нервно курят в сторонке». Никита Кричевский «Возьмем кипрскую компанию « Русагро ». За 2020 г. выручка ROS AGRO PLC составила 158,9 млрд рублей, валовая прибыль —, прибыль до налогообложения —. Знаете, сколько составили расходы по налогу на прибыль?(не миллиардов) рублей — 0,06% от валовой прибыли, или 0,1% от прибыли до налогообложения. Самозанятые с их «грабительскими» 4% нервно курят в сторонке».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 12 мая в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что одной из причин роста цен на социально значимые продукты является «жадность отдельных производителей и торговых сетей».

Читайте также: Мишустин назвал жадность причиной роста цен в России